Chi veste Fiorello e Amadeus stasera | gli stilisti e gli abiti griffati

(Di sabato 10 febbraio 2024) Seha scelto di affidarsi come da tradizione a Gai Mattiolo per glidi questo Sanremo 2024, diversa è stata invece la scelta del mattatore. Lo showman siciliano, infatti, ha scelto una delle griffe che ha reso grande l’Italia della moda nel mondo: Giorgio Armani. Sono dello stilista piacentino, infatti, tutti glicheha proposto le sere scorse e proporrà questa sera in quello che sarà il gran finale della kermesse dei fiori. Una scelta, come quella dell’amico, non inconsueta per il poliedrico isolano. Più volte in carrieraper i grandi eventi ha scelto Armani.