Chi sono i tre criminali più pericolosi d’Italia

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’arresto del genero di Riina riapre la caccia ailatitanti e considerati molto. Per il momentotre i nomi cerchiati in rosso. La caccia ai latitanti in Italia non è mai finita, ma il fermo del genero di Totò Riina sta portando le autorità italiane a prestare la massima attenzione su tre nomi in particolare. Non sarà assolutamente facile visto che la fuga ormai va avanti da diversi anni, ma, come riportato Il Messaggero, su un sitopresenti nome, cognome, indicazione di crimini, foto segnaletica oltre che anche l’anno in cuipartite le indagini. La caccia ai latitanti piùprosegue – Notizie.com – foto PixbayI fari, come detto in precedenza,puntati su tre persone e tra loro c’è anche il ...