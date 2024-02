Chi è Susanna Biondo | la moglie di Fiorello Il matrimonio e le figlie | le tre donne del cuore di Rosario

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sanremo 2024 – “Per me è una serata molto importante, per la prima volta tutte e due le mie, anche Olivia, e mia, saranno in sala". Con queste parole oggiha svelato in conferenza stampa la sua emozione per la finale di Sanremo (della quale sarà co-conduttore insieme all’amico di sempre Amadeus), che questa volta avrà un sapore davvero speciale. In platea ci saranno infatti le “tredel suo”: la compagna di una vitae leOlivia e Angelica. "Tu sei abituato - ha aggiunto sorridendo ad Amadeus (Giovanna Civitillo e il figlio José sono degli habituè dell’Ariston ndr) - per me sarà un motivo di emozione in più e di fare ancora meglio”. L’amore tra...