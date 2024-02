Chi è Rosario Fiorello | età | altezza | peso | moglie e figlie | ex fidanzate famose

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 10 febbraio 2024) Martedì 6 febbraio è iniziata la settimana televisiva più attesa dell’anno, il Festival di Sanremo. Per sette giorni la cittadina ligure sarà al centro, vuoi o non vuoi, dell’attenzione di tutta Italia. Perché Il Festival non riguarda solo la musica. A fare lo ‘scaldafestival’ ci pensa. Per lui un compito preciso: scaldare il pubblico e creare un’atmosfera scoppiettante all’inizio della serata, insomma quella prima mezz’ora in cui ti giochi tutto sia sul fronte del clima che su quello, soprattutto, degli ascolti. A Sanremo 2024veste i panni anche del co-conduttore di Amadeus insieme a Giorgia, Teresa Mannino, Marco Mengoni e Lorella Cuccarini. >>>> Beppe, chi è il fratello di: età,, ...