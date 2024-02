Chi è la presunta nuova fidanzata di Sangiovanni di Sanremo 2024?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il giovane artista, proveniente dal programma “Amici di Maria De Filippi”, sta gareggiando al Festival dicon il brano “Finiscimi”. La sua partecipazione è stata notata per il suo talento nella scrittura dei testi e anche per le speculazioni riguardanti il suo atteggiamento triste e malinconico durante le esibizioni.è diventato noto al grande pubblico grazie al suo percorso nel talent show, ma anche per la sua vita privata, in particolare la sua storia d’amore con la ballerina Giulia Stabile, conosciuta durante l’esperienza televisiva. Tuttavia, la relazione con Giulia Stabile si è conclusa in modo misterioso, alimentando pettegolezzi sulle ragioni della rottura, tra cui un presunto tradimento da parte del cantante. Recentemente, le attenzioni sono state focalizzate su una...