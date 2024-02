Chi è Andrea Venerus | il musicista che si è esibito con la Bertè a Sanremo 2024?

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ecco chi èche si ècon laNato a Milano nel 1992,è un talentuosoitaliano che ha iniziato la sua carriera da solista a Roma nel 2018, emergendo nel mondo dell’indie pop e rap. Trasferitosi a Londra per studiare musica a soli 18 anni, ha rapidamente guadagnato notorietà collaborando con artisti di spicco come Gemitaiz e Franco126. Il suo singolo ‘Senza di me’ gli ha fruttato il primo disco di platino. Negli anni successivi, ha continuato a scrivere musica insieme al produttore Mace e a Ghali, partecipando a tour con l’artista Noemi. Tra le sue collaborazioni di rilievo, spicca il singolo ‘Tienimi con te’, prodotto per Elisa. Recentemente, ...

L’accettazione della malattia come occasione per esplorare la propria psiche e conoscere meglio sé stessi. Antonia è la nuova serie in sei che il 4 ... (optimagazine)

«Siamo in contatto con la Città metropolitana per allargarci in via Ca’ Selvatica». Chi fa i conti con una perdita di neoiscritti (ma c’è ancora oggi) è il Minghetti, che continua a pagare la crisi ...Pirlo sprona i giocatori blucerchiati nonostante le assenze e lo strappo del caso Lanna. Kasami, provino ok: da valutare se dal 1’ o in panchina. C’è Esposito ...Ci siamo: stanotte, dopo le 2, sapremo chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2024. Per i bookmaker sarà una sfida tra Angelina Mango e Geolier, ma non si possono certo escludere sorprese.