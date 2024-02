Che si fa nel Consiglio regionale della Lombardia? Niente Il km zero delle leggi 

(Di sabato 10 febbraio 2024) Fate con calma per carità. La Regioneè come una Ferrari che va a 30 all’ora anche senza bisogno di autovelox. E di questo si dovrebbe occupare e preoccupare il segretarioLega, Matteo Salvini, invece di fare battaglie scomposte di retroguardia. Perché a giudicare dalle attività legislative finora approdate nell’aula delemerge una sorta di paralisi istituzionale, manco fosse un Comune con vocazione a km. A quasi un anno dall’insediamentogiunta Fontana, le leggi regionali approvate, al nettolegge di bilancio e relativi assestamenti, si contano sulle dita di mezza mano. Due nel 2024: il distaccamento di territori del comune di Borgo Virgilio e aggregati al Comune di Bagnolo San Vito e quella bipartisan ...

Per rendere il più completa possibile l’esposizione, che parte dalle opere già generosamente donate ...Artista al traguardo del secolo e da più di settant’anni personalità nota nel panorama artistico ...Una serie di oggetti di piccole dimensioni racconta la passione per l’arte africana dell’architetto americano, in un volume di 5 Continents ...Dopo la vittoria casalinga dell'Inter contro la Juventus, la squadra di Simone Inzaghi è chiamata questa sera all'esame Roma. All'Olimpico i nerazzurri ritroveranno non solo ...