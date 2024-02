Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam in crisi? Le voci di divorzio

(Di sabato 10 febbraio 2024)finisce nuovamente al centro della cronaca reale. La figlia di Carolina di Monaco, infatti, sarebbe a un passo dalda suo marito. I due avrebbero deciso di mettere fine al loro matrimonio dopo l’ennesimo litigio. Ecco cosa sta succedendo. Molte volte, così come accade spesso per Charlene e Alberto di Monaco,si è trovata al centro delle malelingue a corte. Questa volta c’entra il suo matrimonio con. I due, infatti, stando a quanto ipotizzano i tabloid starebbero vivendo un momento difficile della loro vita matrimoniale e sarebbero pronti anche a scrivere la parola fine sul loro matrimonio.e ...

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam divorziano per davvero. Alcuni dettagli privati della loro separazione sono stati rivelati, dunque dopo quattro ... (dilei)

Non solo Kate Middleton e Meghan Markle. Le figlie delle teste coronate sparse per l?Europa sono cresciute e oggi, a contendersi lo scettro della più ... (ilmessaggero)

Anche questa bella fiaba d’amore fra la ‘principessa’ e il produttore è finita. Come tante altre storie, principesche e non. Charlotte Casiraghi , ... (ilfattoquotidiano)

Royal Family, al capolinea la coppia più discussa del reame: le voci di corridoio fanno discutere su quanto accaduto. I dettagli ...Meno di cinque anni dopo essersi detti “sì” per la vita, Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono separati. Come rivela la rivista Here, sarebbe ...Sarebbe giunto al capolinea, a 5 anni dal Sì, la relazione tra la figlia di Carolina di Monaco e il produttore ...