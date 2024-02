Cesena | prova di forza | il Rimini si arrende I bianconeri chiudono la pratica in un tempo

(Di sabato 10 febbraio 2024)(5-3-2): Colombi; Megelaitis, Pietrangeli, Gigli, Lepri, Semeraro (10’ st Malagrida); Sala (32’ st Leoncini), Langella, Delcarro (10’ st Garetto); Lamesta (21’ st Iacoponi), Ubaldi (21’ st Morra). A disp.: Colombo, De Lucci, Quacquarelli, Marchesi, Gorelli, Cernigoi, Rosini, Tofanari. All.: Troise.(3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Piacentini; Adamo (33’ st Pierozzi), Francesconi, Saber, Donnarumma; Berti, Shpendi; Corazza (33’ st Ogunseye). A disp.: Veljaj, Siano, Pitti, Chiarello, Kargbo, Coccolo, Ciofi, De Rose, David, Giovannini. All.: Napoli (Toscano squalificato). Arbitro: Marco Emmanuele di Pisa. Assistenti: Andrea Bianchini di Perugia e Egidio Marchetti di Trento. Quarto ufficiale: Matteo Centi di Terni. Reti: 13’ pt Adamo, 41’ pt Shpendi. Note - Spettatori 6.396 ...

Analizza anche la prova dei giovani Damiani e Bianchi e guarda alla prossima sfida contro il Cesena. Montini, autore del gol del vantaggio, si dice contento e emozionato per la sua prestazione. È ...Nulla da fare per il Rimini che cede 2-0 in casa alla capolista Cesena. Troppo evidente il divario tecnico ...dalla sinistra di Donnarumma firma l'1-0 di testa. I padroni di casa provano a scuotersi ...RIMINI-CESENA 0-2 RIMINI (5-3-2): Colombi; Megelaitis, Pietrangeli, Gigli, Lepri, Semeraro (10’ st Malagrida); Sala (32’ st Leoncini), Langella, ...