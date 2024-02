Cesari categorico | «Thuram su Rui Patricio? Non c’è niente!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

Graziano non lascia dubbi su Sport Mediaset sul gol di Francesco Acerbi nel primo tempo di Roma-Inter. Secondo l'ex arbitro non c'è niente tra Marcus e Rui. GOL REGOLARE – Graziano sul primo gol di Roma–Inter, ossia quello di Francesco Acerbi: «Decisione perfetta. Il Var invita alla review Guida per una presunta irregolarità di Marcus su Rui. L'attaccante interista non tenta di giocare il pallone, non disturba la visuale del portiere, non impatta né interferisce sulle capacità del portiere di giocare il pallone. Quindi corretta la chiamata Var e corretta la decisione finale di Guida. Nessuna infrazione alla regola 11 del fuorigioco».