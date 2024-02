C’erano una volta i Co co pro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 10 febbraio 2024) I lavoratori sono generalmente divisi in due macro categorie: gli autonomi e i subordinati. Tra chi è libero di organizzare la propria giornata e chi deve sottostare alle direttive del proprio superiore gerarchico, esiste una vastissima scala di grigi che il legislatore ha più volte cercato di inquadrare da un punto di vista normativo. In questo contesto, il decreto legislativo numero 276 del 2003, noto al grande pubblico come “Legge Biagi”, aveva instituito la figura dei collaboratori a progetto conosciuti anche come co.co.pro. Secondo quanto previsto dalla “Legge Biagi”, i rapporti di collaborazione aventi le caratteristiche della continuità e della personalità dovevano essere riconducibili a dei progetti specifici. Questi progetti non potevano essere così generici da coincidere con l’attività esercitata dall’impresa e non potevano comportare lo svolgimento di attività meramente ...