C’era una volta SuperPippo | la Salernitana ultima in classifica esonera Inzaghi

(Di sabato 10 febbraio 2024) Lahato il suo allenatore Filippo. Della decisione non è ancora stata data comunicazione ufficiale, ma la rottura del rapporto è avvenuta questa mattina, riporta l’agenzia Ansa. Una scelta maturata all’indomani della netta sconfitta nello scontro salvezza casalingo con l’Empoli, perso per 1-3. Risultato che rende ancor più disperata ladella squadra campana: appena 13 i punti raccolti in 24 punti. L’ex attaccante di Juve e Milan ne paga lo scotto: era arrivato sulla panchina dei granata ad ottobre, subentrando a suaall’to Paulo Sousa. Sotto la sua guida laha portato a casa due vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte. Già in giornata la società dovrebbe annunciare il nuovo cambio della guardia sulla panchina, ...