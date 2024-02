Centinaia di pesci morti a Locate Triulzi | scatta l' allarme | “Acqua di fogna nel canale”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024)dinel Roggione. L’è stato lanciato da un volontario della Croce Rossa di Opera che percorreva la strada pedonale accanto al corso d’. Sono state avvisate l’amministrazione comunale e la polizia locale dal presidente Cri, Danilo Esposito. Si tratta dell’ennesima morìa diche ha come teatro il sud Milano. Ancora una volta un corso d’ha visto lo sterminio totale della fauna ittica per cause ancora in fase di accertamento. Fra le ipotesi c’è quella che nelsia finitadi. Nello specifico, nei pressi della ferrovia fra Scalo Milano e il centro abitato scorrono due corsi d’: la roggia Venturina e ilchiamato ...