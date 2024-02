Cava Ronco | l’addio a mister Biserni Il presidente | Serviva una scossa

(Di sabato 10 febbraio 2024) "La squadra si era spenta mentalmente,unaforte". Roberto Alpi,del, ha addotto queste ragioni a sostegno della decisione, ufficializzata nella giornata di mercoledì tramite uno stringatissimo comunicato, di sollevare dall’incarico il tecnico Roberto. "L’incapacità di reagire della squadra, che non rispondeva più alle sollecitazioni dell’allenatore, unitamente all’affievolimento dell’entusiasmo generale, che non possiamo permetterci essendo noi una squadra giovane, e alle marcate divergenze di vedute, in termini di progetti futuri, tra noi ehanno portato all’esonero". Insomma, inutile trascinare un rapporto ormai logoro e sfilacciato, meglio "stringersi la mano e proseguire ognuno per la propria strada", spiega ...

Domenica amara per il Futball Cava Ronco, capitolato 2-0 in casa contro il Medicina Fossatone. Decisive le reti di Boschi nel primo tempo e di Xhuveli ad inizio ripresa. "Sapevamo che avremmo affronta ...