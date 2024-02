Catania | tenta il suicidio cospargendosi di benzina presso un distributore | giovane salvato dalla polizia

(Di sabato 10 febbraio 2024) Pubblicato il 10 Febbraio, 2024 Nella giornata di ieri, grazie all’intervento dei poliziotti del Commissariato Borgo Ognina, è stata evitata una tragedia. Undi 25 anni, in viale Andrea Doria, giuntoundi carburanti, si è avvicinato alla colonnina di rifornimento, ha afferrato il bocchettone e si è versato addosso una ingente quantità di, con il chiaro intento di darsi fuoco con un accendino che teneva stretto nella mano destra. Quella dei poliziotti è stata una corsa contro il tempo, giungendo immediatamente sul posto e instaurando un dialogo con il. In lacrime, ha raccontato di volerla fare finita a causa di problemi di natura familiare, con la moglie e con i genitori. Una volta acquisita la fiducia del, dopo un’estenuante ...

commenta A Randazzo , in provincia di Catania, un 87enne ha tenta to di uccidere un uomo, di 67 anni, sparandogli contro alcuni colpi di arma da fuoco. ... (247.libero)

Pubblicato il 31 Gennaio, 2024 E’ un 38enne catanese già noto alle Forze dell’Ordine, l’uomo arrestato in flagranza per “ tenta ta rapina aggravata” ... (dayitalianews)

“È vero, la coperta è corta: non ci sono sufficienti vigili e telecamere, e la città è divisa tra polizia e carabinieri talvolta in modo non funzionale. Ma questo non può essere un alibi, ed episodi ...Il Questore ha previsto la sospensione dell'attività per un centro scommesse a Catania: è ritrovo abituale di pregiudicati.Tante iniziative ed eventi organizzati dal Comune di Catania in occasione della Giornata del Ricordo, dedicata alle vittime delle foibe.