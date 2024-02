Castiglion Firentino | oltre 135mila presenze nel corso dell’anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) Arezzo, 10 febbraio 2024 – Se nel quinquennio 2014/2019, la città diFiorentino è passata da 51.536 a 94.074in un anno, registrando un incremento diil 100% nelledegli italiani, quest'anno, in base ai dati comunicati relativi all'imposta di soggiorno, e in attesa di quelli ufficiali, sono135.000 lestimate: una cifra che segna un incremento superiore al 150% in dieci anni. L'offerta turistico-ricettiva diFiorentino conta, infatti,100 strutture tra quelle alberghiere ed extra-alberghiere, a cui si aggiungono ulteriori 120 abitazioni date in locazione da soggetti non a carattere imprenditoriale, e garantisce un indotto commmerciale di rilievo per l'intera economia locale. “Gli ...