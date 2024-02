Cassa depositi e prestiti | mercoledì 14 febbraio l’elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 10 febbraio 2024) ROMA –14, alle ore 9,30, nell’Aula di Montecitorio si svolgerà la votazione per schede perdie didella Commissione di vigilanza sulla. La Commissione di Vigilanza sulla(CDP) è un organo istituito in Italia per monitorare e vigilare sulle attività dellaS.p.A., un ente pubblico italiano che svolge un ruolo importante nel finanziamento di progetti di interesse nazionale, come ...