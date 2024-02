Caso Pozzolo | Renzi | “Delmastro deve dire la verità Lui e sua sorella facciano il test del Dna” Il sottosegretario di Fdi | “L’ho querelato”

(Di sabato 10 febbraio 2024) Andreaha denunciato Matteo. “Ho depositato una querela controper le sue continue diffamazioni. Se ha qualcosa davada in Procura”, ha detto ilalla giustizia. L’esponente di Fratelli d’Italia, infatti, è stato citato più volte dal leader d’Italia viva che è andato a presentare il suo libro a Biella.ha citato, riferendosi aldel colpo di pistola che, la notte di Capodanno, ha ferito il genero del suo caposcorta. Il proiettile è partito dalla pistola di Emanuele, deputato di Fdi. Secondola ricostruzione dell’incidente di Rosazza ha “troppi buchi” finora: “Noi – ha sostenuto il leader d’Italia viva – non abbiamo fatto nessuna polemica. ...

Matte Renzi ha chiesto che il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro si sottoponga a un test del Dna, per dimostrare che a Capodanno non ...

Lo ha detto Matteo Renzi a proposito del caso Pozzolo, aggiungendo di avere voluto "lanciare un assist al sottosegretario alal giustizia". Renzi ha parlato a Biella durante la presentazione del suo libro. "Se Renzi ha qualcosa da dire vada in procura", ha detto a Biella il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.