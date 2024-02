Caso Pozzolo | Delmastro querela Renzi per diffamazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) "Ho depositato unacontroper le sue continue diffamazioni. Se ha qualcosa da dire vada in Procura". Lo ha detto oggi a Biella il sottosegretario alla giustizia Andrea. Il riferimento è aldel colpo partito dalla pistola del deputato Emanueledurante una festa a Rosazza, la notte di Capodanno, e che ha ferito il genero del caposcorta di. “Abbiamo chiesto solo la verità” ha dichiaratoarrivato nella città piemontese per la presentazione del suo libro. "Andreae la sorella Francesca si sottopongano al test del Dna per escludere che sia loro la traccia trovata sul minirevolver" ha ribadito l’ex premier.

Matte Renzi ha chiesto che il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro si sottoponga a un test del Dna, per dimostrare che a Capodanno non ... (fanpage)

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, secondo quanto si apprende, ha depositato alla procura di Biella una querela contro Matteo ...Il caso Pozzolo resta un enigma che sollecita un dibattito più ampio sulla responsabilità e sulla trasparenza in politica. La ricerca della verità, in questo contesto, si trasforma in uno scontro tra ...Renzi chiede il test del Dna "Se Renzi ha qualcosa da dire vada in procura", ha detto a Biella il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. E Renzi di cose da dire ne ha parecchie. "Andrea Delm ...