Casillas in difesa di Xavi | «La vergogna del calcio è che non ha memoria»

(Di sabato 10 febbraio 2024), ex portiere del Real Madrid, è stato intervistato da “Marca”. L’ex calciatore si trova a Las Vegas, dove si terrà il Super Bowl. Gli è stato chiesto in cosa sono simili il Super Bowl e la finale di Champions League. «È diverso. Non ha niente a che vedere con il vivere una partita importante da dentro. Sei un po’ assente da tutto, isolato da tutto…». Poi sul Real Madrid «C’è calma finché non subisci una sconfitta e questo significa che sei eliminato da una competizione. Qualche settimana fa abbiamo perso in Coppa e questo ancora una volta ha fatto dubitare un po’ dell’impegno dei giocatori. Ma è anche vero che la stagione sta andando molto bene in Champions League e in campionato. Vediamo ora che giochiamo contro il Girona, rivale diretta, cosa succede. Il Real Madrid deve continuare ad avere la sua linea». Su Ancelotti «Carlo è l’allenatore ideale per il Real ...