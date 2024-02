Caserta | Gioventù Nazionale ricorda la tragedia delle Foibe

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 10 febbraio 2024)la, la giornata dedicata alla memoriamigliaia di vittime della ferocia dei partigiani jugoslavi di Tito nella regione carsica del Friuli Venezia Giulia, dell’Istria e dell’esodo Giuliano Dalmata. In occasione del 10 Febbraio il movimento politico, in sinergia con il gruppo del forum giovanilena, ha voluto celebrare il Giorno del Ricordo con la deposizione di una corona d’alloro commemorativa in via Martiri. Una pagina terrificante della storia del nostro Paese, una ferita che non si rimargina, oggi peròta con maggiore consapevolezza come afferma ...