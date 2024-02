Caserta | furti in appartamenti | denunciati 3 napoletani

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 10 febbraio 2024). La Polizia di Stato diha denunciato tre persone, tra i 35 e i 40 anni, provenienti dalla provincia di Napoli, trovate in possesso di arnesi atto allo scasso. La Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di, durante un posto di controllo, effettuato nelle aree sensibili per il fenomeno deiin appartamento, ha inseguito un’utilitaria che aveva cercato di evitare di essere intercettata dalla pattuglia. Raggiunta la vettura, gli occupanti sono stati perquisiti e in loro possesso sono stati trovati, nascosti nel bagagliaio, oggetti utilizzati per commettere, pinze, torce, un “piede di porco”, dischi per il taglio del metallo ed altro. Accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti, i tre sono risultati essere gravati da ...