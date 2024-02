Casale all’Agis | da Magliocca premio all’inefficienza dell’Amministrazione Marino

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 10 febbraio 2024) Caserta. “La nomina del Vice Sindaco di Caserta alla guida dell’AGIS, società partecipata dalla Provincia di Caserta che si occupa dell’impiantistica sportiva, è unall’incapacità amministrativa die compagni.dopo averlo votato premia il suo operato. Insomma, consociativismo allo stato puro tra Forza Italia e PD”. Lo dichiara Fabio Schiavo, consigliere provinciale della Lega – Prima la Provincia Caserta. Ci domandiamo come possa il Vice di un Sindaco come Carloche non riesce a favorire l’apertura della piscina comunale a garantire la gestione efficiente degli impianti provinciali. Di male in peggio per Caserta.