Cartellino blu | frecciata di Ozil ai vecchi rivali | “Così giocheranno in 6…”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’ex calciatore tedesco si è pronunciato sui social riguardo la nuova riforma che sta prendendo piede nel mondo del calcio Nel mondo del calcio sta per prendere piede una grande rivoluzione, ovvero quella delblu. La Football Association ha dato l’ok per provarlo nelle prossime partite per stabilire la sua efficacia. Si tratta di una nuova sanzione che avranno a disposizione gli arbitri: i giocatori, se commetteranno un fallo o protesteranno verso il direttore di gara, dovranno uscire dal campo per 10 minuti in caso diblu. Potranno essere anche espulsi nel caso in cui ricevano due cartellini blu o una combinazione di un blu e un giallo nella stessa partita. Mesutcon la maglia del Real Madrid (Ansa) – Notizie.comDa qui Mesutè tornato a prendersi la scena, almeno sui social network. ...