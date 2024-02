Carolyn Smith | “Lotto contro il cancro senza sosta da quasi 9 anni” e condivide le toccanti foto della sua battaglia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sono immagini forti quelle cheposta sui social in occasione del World Cancer Day. La giurata di Ballando con le stelle da quando ha ricevuto la diagnosi dial senofa ha sempre condiviso le tappesuacon i follower. E continua a farlo ribadendo l’importanza di sostenere la ricerca. “Io dacheil tumore al seno. Chi mi conosce bene NON MOLLO MAI!!!” scrive. “Faccio mio lavoro in modo piu positivo possibile e mi presento in televisione anche quando sto male… THE SHOW MUST GO ON!!!! Da quando sono dentro questo viaggio oncologico, ho cercato ad aiutare piu persone possibile ad ...