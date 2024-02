Carnevale | tributo a Bruce Springesteen e Il Re Leone | il week-end in provincia

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nel fine-settimana. Fra gli appuntamenti spiccano tante sfilate e feste di, ilSpringsteen a Nembro, lo spettacolo “Il Re” a Parre e altro ancora. Ecco la panoramica degli venti promossi insabato 10 e domenica 11 febbraio. ADRARA SAN ROCCO –ad Adrara San Rocco ALBINO –ad Albino ALMENNO SAN BARTOLOMEO – Al Museo del Falegname Tino Sana il concerto “Note al Museo” – Ad Almenno San Bartolomeo festa dicon Peter Pan ALMENNO SAN SALVATORE – Sfilata diad Almenno San Salvatore BOTTANUCO – A Bottanucoa tema anni Settanta BREMBATE DI SOPRA – A Brembate di Sopra torna ...

Roma, 9 feb. (askanews) - A Rio de Janeiro il sindaco Eduardo Paes consegna le chiavi della città a Rei Momo, re del carnevale, momeche ...Imprigionato, il Patriarca per essere liberato doveva pagare un tributo, rappresentato da 12 maiali ...Successivamente la cosa venne trasformata in una sorta di cerimonia, a Carnevale, il giovedì ...Mancano pochi giorni a Martedì Grasso e San Valentino, pertanto l'attenzione di tutti è inevitabilmente rivolta a Carnevale e alla festa degli innamorati. Moltissime le feste in maschera e le ...