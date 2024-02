Carnevale di Viareggio | il maltempo ferma la BiblioMaratona e la Burlawalk

(Di sabato 10 febbraio 2024), 10 febbraio 2024 - Ilche sta interessando in queste e nelle prossime ore la Toscana si abbatte anche suldi. Due delle principali iniziative all'aperto in programma oggi, 10 febbraio, cioè ladie la, sono infatti state rinviate a causa dell'allerta meteo diramata ieri sulla Toscana nord occidentale dalla protezione civile regionale della Regione Toscana. Ladi, che doveva essere una intera giornata dedicata alla presentazione dei libri dedicati aldi, e che doveva tenersi sulla Passeggiata a mare di, è stata posticipata a sabato 2 marzo. È stata ...

