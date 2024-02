Carnevale al centro ‘Le Stuoie’ | party al Pavaglione rinviato a lunedì

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024) Appuntamento con l’evento per bambini e famiglie ‘Evviva il!’, oggi pomeriggio dalle 16 alle 18.30 al‘Lein via Fabio Taglioni 3 a Lugo. Per l’occasione sono previste attività per il divertimento dei più piccoli tra truccabimbi, ruota di, gadget e palloncini. Per restare aggiornati su questa e altre attività, organizzate negli spazi dellughese, si può visitare la pagina Facebook ‘Le. Viste le previsioni meteo che annunciano pioggia per la giornata di oggi, invece, i festeggiamenti dinelsono rinviati a. Il ‘Carnival’, come è stato battezzato l’evento, slitta quindi di due giorni, sempre in orario ...