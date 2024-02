Carmignano L’autotrasportatore Harpal Singh ucciso a coltellate durante una rapina

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 10 febbraio 2024)(Prato) è sotto choc., indiano di 59 anni, è statoin un parcheggio di via Torricelli, nella zona artigianale di Seano, a, residente in provincia di Mantova, era nel Pratese per caricare la merce nelle aziende a gestione cinese. I capi d’abbigliamento prodotti dai pronto moda erano destinati al mercato tedesco e il corriere avrebbe dovuto subito partire per la Germania.era insieme ad alcuni colleghi. L’uomo di 59 anni era andato nella zona artigianale per l’ultimo carico e quando i colleghi non l’hanno più visto tornare sono andati a cercarlo. Sarebbe stato il figlio a trovarlo a terra accanto al ...