Carl Weathers | rivelata la causa della morte dell' attore

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sono emersi ulteriori dettagli sullastar di Rocky,, avvenuta lo scorso 1 febbraio. Sono emersi ulteriori dettagli sullastar di Rocky, avvenuta all'età di 76 anni lo scorso 1 febbraio. Il certificato di- ottenuto da The Blast - riporta comeufficiale del decesso una "malattia cardiovascolare aterosclerotica". Secondo il documento,è deceduto nella sua casa di Venice, in California, il 2 febbraio alle 12:18 del mattino. Laè stata dichiarata "naturale" e il documento afferma chesoffriva da anni di malattie cardiache. Rocky,...

Sono emersi ulteriori dettagli sulla morte della star di Rocky Carl Weathers, avvenuta all'età di 76 anni lo scorso 1 febbraio. Il certificato di morte - ottenuto da The Blast - riporta come causa ...La causa della morte dell’attore Carl Weathers, la star di Rocky che ha perso la vita a 76 anni, è stata svelata. Nel certificato di morte, ottenuto da The Blast, è infatti riportarto che la star del ...Era il migliore, non so come descriverlo. Semplicemente il fatto che ho potuto incontrarlo, conoscerlo… Era una delle prime persone che ho diretto e lui era un regista così eccezionale… Ed era ...