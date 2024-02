Carceri invivibili L’Italia non può dare lezioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Allegranti È giusto indignarsi per le immagini di Ilaria Salis con le manette e i ceppi alle caviglie in un tribunale ungherese, ed è anche giusto protestare contro il governo Orbán. Ma le agghiaccianti immagini che arrivano dal carcere di Reggio Emilia, e che mostrano il pestaggio di un detenuto tunisino da parte di dieci agenti di polizia penitenziaria (per loro la richiesta di rinvio a giudizio), testimoniano ancora una volta che, sulle condizioni di vita dei ristretti, non puòa nessuno. Non è un caso isolato, ci sono già altri precedenti. Da San Gimignano a Santa Maria Capua Vetere. Il caso Salis ha giustamente scosso la pubblica opinione e si spera che il terribile video di Reggio Emilia farà altrettanto. Le immagini, ancorché orripilanti, restano uno strumento potente nell’epoca della sovrabbondanza di ...