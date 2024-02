Capuano | «La Roma con un’altra l’unica ad impensierire l’Inter!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

ha commentato la vittoria dell'Inter contro laper 2-4. Il giornalista ripercorre poipartita dei nerazzurri. RIBALTATA ? Giovannisu Twitter ha commentato la vittoria dei nerazzurri: «Laha fatto una partita quasi perfetta per 50 minuti, in questa stagione la squadra che ha messo più in difficoltà l'Inter insieme alla Real Sociedad. L'Inter l'ha ribaltata comandandola a lungo nel secondo tempo. Vittoria pesantissima e temporaneo +7 sulla Juventus».