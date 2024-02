Caporaso | “Unità di intenti e amore per Telese | la forza della nostra squadra”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiTempi di bilanci per l’amministrazione comunale diTerme guidata dal sindaco Giovanni, dopo aver superato metà del suo mandato. Ma soprattutto, un momento per fare il punto su quanto realizzato del programma elettorale e per mettere in campo nuove idee e nuovi progetti. Così, in un ristorantecittà, i componentidi governo disi sono incontrati anche su inputcapo gruppo in consiglio Comunale, Lorenza Di Lello. “In qualità di Capo gruppo di maggioranza ho sentito l’esigenza di un incontro con tutti i consiglieri per fare il puntosituazione a tre anni dall’insediamento – ha affermato la consigliera Di Lello -. Alla presenza del nostro Sindaco Giovanni ...