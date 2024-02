Capodanno cinese | un evento da oltre 50 miliardi e una cifra record di 9 miliardi di viaggi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 10 febbraio 2024) Scatta il, la ricorrenza più importante e sentita del gigante asiatico, ma celebrata in tutto il mondo, che fa muovere centinaia di milioni di persone e produce ricchezza per decine e decine di. L’inizio del nuovo anno viene festeggiato in Cina circa un mese dopo l’Occidente, sulla base delle calendario lunisolare che dipende dalle fasi lunari e dunque varia di anno in anno. Nel 2024 cade il 10 febbraio, continua tra cenoni, festeggiamenti e riti benauguranti fino al 24 febbraio, la festa delle Lanterna, dando così il via all’anno del Drago. Come si festeggia ilIl ciclo del calendario zodiacale, infatti, dura 12 anni ed è rappresentato da 12 animali diversi, uno per ogni anno, in questo ordine: topo, bue, tigre, ...