Canzoni tradizionali e internazionali | grandi mastri | icone pop | e un trionfatore fischiato dall' Ariston

(Di sabato 10 febbraio 2024) Mentre fuori piove a dirotto, all’è andata in onda la serata delle Cover. E come ogni anno ecco le pagelle di Sanremo 2024 ai duetti. Trenta performance condel passato e, oltre 170 artisti tra cantanti, musicisti e ballerini. Al termine delle quali è stata rivelata la classifica Top 5 della serata, e il vincitore della serata (più sotto). Sanremo 2024, Loredana Bertè non si nasconde: «Voglio vincere e andare a Eurovision» ...