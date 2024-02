Cannella | “Milan-Napoli? Test importante per gli Azzurri Sarà una partita spartiacque”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 10 febbraio 2024) Giuseppe, direttore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Marte Sport Live” a Radio Marte sul match che si giocherà domani al Meazza tra iled il. Queste le sue parole:su“Dami aspetto progressi. Con dieci giorni di lavoro in più, con l’inserimento dei nuovi, una condizione migliore e la fine del mercato ciqualche elemento positivo in più per gli. Ildeve mostrare il valore che ha nelle prossime giornate e dei progressi sotto l’aspetto del gioco e della concretezza. Prima c’erano delle attenuanti, tra cui i tanti assenti. A San Siroun...