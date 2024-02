Campionati italiani assoluti Bormolini d’argento nel gigante di Funes Ora la Coppa del Mondo

(Di sabato 10 febbraio 2024) Una medaglia e piazzamento ai piedi del podio per Maurizio(foto) nell’appuntamento deidi snowboard alpino. Il trentenne livignasco del Centro Sportivo Esercito si è classificato al secondo posto nelche ha aperto la due giorni di competizioni sulla pista altoatesina di, battuto nella big final delparallelo dal trentino Mirko Felicetti, in una run in cui i due avversari si sono presentati al traguardo divisi da soli 3 centesimi, dopo avere eliminato uno dopo l’altro i tedeschi Ole-Mikkel Prantl e Stefan Baumeister (essendo una gara Fis, le iscrizioni erano aperte anche agli stranieri) e in semifinale Daniele Bagozza, già brillante protagonista indelcon tre successi. Meno bene sono ...

Dall’11 al 18 febbraio i Mondiali 2024 di nuoto in corsia saranno di scena a Doha. Nell’Aspire Dome lo spettacolo non mancherà, in una rassegna iridata in cui le assenze saranno molte soprattutto per ...Domani si svolgeranno i campionati regionali di cross a Correggio, con oltre 550 partecipanti. Inoltre, a Ancona, si terranno i campionati italiani indoor per gli allievi, con gare in diretta sul sito ...Dopo una sosta interminabile, ed in larga parte ingiustificata, ripartono i campionati minori di pallavolo, che per i tornei Nazionali significa l’inizio del girone di ritorno: in B maschile la capoli ...