Camionista ucciso a coltellate | si sospetta una tragica rapina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 10 febbraio 2024) Pubblicato il 10 Febbraio, 2024 Un autotrasportatore è statoieri notte a Seano, in provincia di Prato, dove si era recato con il suo furgone per caricare abiti da esportare in Germania. Il 59enne, di origini indiane e residente a Mantova, è stato ritrovato morto dal figlio due ore dopo la sua scomparsa. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe stato vittima di unafinita male, dal momento che aveva con sé diverse migliaia di euro che avrebbe dovuto utilizzare per acquistare la merce nelle ditte di pronto moda da rivendere poi all’estero. Dalle immagini di sorveglianza si sono intravisti i due killer e sulle loro tracce si sono subito messe le forze dell’ordine. La ricostruzione dell’omicidio I carabinieri starebbero cercando due stranieri, individuati nelle telecamere di sorveglianza, le uniche che possono fornire utili ...