Calvani | In 20mila al Circo Massimo

(Di sabato 10 febbraio 2024) 13.40 Sarà giovedì alle 15 alla manifestazione del "Cra agricoltori traditi",l'altro fronte della protesta degli agricoltori.Lo annuncia il leader Danilo. "Ci saranno almenopersone, un gruppo di nostri trattori partirà in corteo e arriverà nel cuore di Roma. Dovrebbero essere una quindicina di mezzi scortati dalle forze dell'ordine"poi aggiunge::"Quella di giovedì sarà solo a prima delle nostre manifestazioni. La nostra protesta andrà avanti".

Sarà giovedì alle ore 15 al Circo Massimo a Roma la manifestazione del «Cra agricoltori traditi», l'altro fronte della protesta degli agricoltori. Lo annuncia ...