Calendario sci di fondo oggi | orari sprint tl Canmore 2024 | programma | tv | streaming

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ildi Coppa del Mondo di sci dicontinua con lea tecnica libera. Sabato tutto in velocità in terra canadese, con Federico Pellegrino atteso a una bella prova. Con lui altri cinque italiani. In particolare, viene schierato Elia Barp insieme a Michael Hellweger e Simone Daprà per quel che concerne gli uomini. Tra le donne, invece, presenti tanto Nicole Monsorno e Francesca Franchi, che cercano obiettivi di qualificazione sopra ogni altra cosa. Sci di, Coppa del Mondo: Elia Barp nono nella mass start vinta da Krueger

Dopo una settimana “particolare” la Coppa del Mondo di sci alpino ritorna con un fine settimana ricco di gare. In campo maschile si gareggia in ... (oasport)

Oggi sabato 10 febbraio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante maschile a Bansko e il gigante femminile a Soldeu. Ai Mondiali di biathlon ...Il programma di Coppa del Mondo di sci di fondo a Canmore parte subito con un cambiamento. Niente più 10 km con partenza a intervalli, in Canada, ma una 15 km con partenza di massa. E sempre in tecnic ...Le gare di Coppa de mondo di sci masschile a Bansko, in Bulgaria, sono trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport HD (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming su Rai Play, Discovery+, Sky ...