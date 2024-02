Calendario sci alpino oggi in tv | orari giganti Soldeu e Bansko | programma | pettorali | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) La Coppa del Mondo di sci2023-2024 prova a ripartire. Dopo lo sfortunato fine settimana con le cancellazioni di Chamonix (tranne lo slalom) e Garmisch-Partenkirchen, prende il viaun nuovo weekend per i due comparti. Ci attendono quattro gare tecniche a livello complessivo, un gigante e uno slalom a testa. Il comparto femminile vedrà le atlete impegnate a(Andorra) per un gigante nella giornata odierna, mentre domani sarà la volta dello slalom. Sulla pista denominata Avet non tornerà in scena Mikaela Shiffrin. Lara Gut-Behrami continua nel suo pressing e la prova tra le porte larghe (prima manche ore 10.30, seconda manche ore 13.30) potrebbe addirittura permetterle il sorpasso in classifica. Per l’Italia, purtroppo, non sarà al via Sofia Ga, dopo il brutto infortunio dei giorni scorsi. Gli ...