Calciomercato Milan | si complica il rinnovo di Maignan | pronto Di Gregorio…

(Di sabato 10 febbraio 2024), siildi: le richieste del giocatore sono alte. La dirigenza osserva Di Gregorio del Monza E’ una delle priorità del club di via Aldo Rossi. L’obiettivo è quello di arrivare il prima possibile all’accordo. Ilè al lavoro per rinnovare il legame con Mike, portiere francese classe 1995, in scadenza nel 2026. La fine del contratto è ancora lontana, ma in casa rossonera c’è la volontà di prolungare di due anni, fino al 2028, entro al fine della stagione. Sì, perché Mike rappresenta un punto fermo per il futuro del club. Il, però, attualmente è lontano. Sì, perché il giocatore e il suo entourage chiedono un ingaggio top, circa 8 milioni di euro. Ilvuole fare di tutto ...