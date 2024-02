Calcio | serie D | girone I | duello siciliano al vertice

Cagliari, 10 feb. – (Adnkronos) – La Lazio è in vantaggio per 1-0 sul Cagliari alla fine del primo tempo del match della 24/a giornata di Serie A, ... (calcioweb.eu)

Cagliari, 10 feb. - (Adnkronos) - La Lazio batte 3-1 il Cagliari in un match della 24/a giornata di Serie A, disputato alla Unipol Domus della città ... (liberoquotidiano)

Cagliari, 10 feb. – (Adnkronos) – La Lazio batte 3-1 il Cagliari in un match della 24/a giornata di Serie A, disputato alla Unipol Domus della città ... (calcioweb.eu)

Intorno al 20', da una touche vicino ai 5 metri, gli scozzesi provano a sfondare, prima con la maul, poi con una serie di pick and go ...riceve sull'out di sinistra appena fuori dai 22, calcia alle ...Cagliari (3-4-2-1): Scuffet, Zappa, Mina (29' st Wieteska), Obert (18' st Augello), Nandez, Makoumbou, Deiola, Azzi (1' st Dossena), Viola (1' st Luvumbo), Gaetano ...Avere il sostegno dei tifosi quando le cose vanno male è fondamentale, li ringrazio sempre». As Roma 27/09/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Torino / foto Antonello Sammarco/Image Sport ...