Calcio | Salernitana | Inzaghi verso l’esonero

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 feb. – (Adnkronos) – Manca ancora l’ufficialità ma Filipposarà esonerato dalla. Il presidente Danilo Iervolino e Walter Sabatini hanno deciso di mandare via il tecnico piacentino, arrivato alla sesta sconfitta nelle ultime 7 partite. La squadra granata è ultima in classifica con 13 punti con la zona salvezza distante 6 punti. E’ il secondo cambio in panchina in questa stagione per la, dato che lo scorso ottobreprese il posto di Paulo Sousa. L'articoloWeb.