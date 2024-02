Calcio Rossoblù protagonisti in tutte le rassegne giovanili San Marco fantastica Un vivaio di qualità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Continua a fare la voce grossa la SanAvenza nei campionati. La formazione Giovanissimi Regionali ha consolidato il proprio primato in classifica andando a battere a Quarrata l’Olimpia con un rotondo 5 a 0 in una partita facilitata dall’espulsione del portiere avversario. Iclasse 2009 sono passati in vantaggio con Dittamo ed hanno completato l’opera con la doppietta di Conti e le reti di Andreini e Gatti. Il team guidato dai tecnici Saverio Beghé e Pasquale Fortunato si è issato così a 39 punti, quattro in più del Capostrada che ha giocato una partita in più. A 6 punti di distanza seguono, invece, Pietrasanta e Pistoiese. La Sanresta in testa anche al campionato interprovinciale Allievi Under 17 grazie al successo per 3 a 0 ottenuto nel match casalingo contro i “cugini“ della ...