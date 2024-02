Calcio | Hernandez Al Milan felice e amato | Real?Nessuno conosce futuro

(Di sabato 10 febbraio 2024) "In rossonero e in questa città sto benissimo", assicura l'esterno francese MADRID (SPAGNA) - Paolo Maldini lo ha fortemente voluto, lo ha convinto a scegliere ile lo ha lasciato in eredità, insieme a tante altre cose, al club del suo cuore. Theoci ha messo poco per convincere l'am

Puntualmente, CN24 individua il giocatore più deludente del FANTACALCIO per ogni giornata di Serie A. Ma oggi sono in tre: Maignan , Giroud , ... (calcionews24)

Hernandez parla anche di Brahim Diaz che al Real con il tempo è riuscito a ritagliarsi spazio e gloria. "Ne sono molto felice, lo merita, ci sentiamo sempre, è un mio grande amico al di là del calcio" ...Theo Hernandez: "Al milanista dà fastidio vedere l'Inter in vetta, ma è una squadra FORTE. Con l'Atletico Madrid..." ...Theo Hernandez ha parlato di sé, del Milan, del futuro e non solo in un'intervista esclusiva al quotidiano spagnolo AS. Il terzino sinistro, in rossonero da cinque stagioni, è un pilastro dello ...