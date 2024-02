CALCIO GIOVANILE A Lerici sette partite della ’Viareggio Cup’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024)si prepara ad ospitare leViareggio Cup, il più importante torneo diinternazionale: al campo sportivo ’Bibolini’ in programma cinquedei gironi eliminatori, un ottavo di finale e un quarto di finale (tutte leinizieranno alle 15). Si comincia martedi 13 febbraio con la sfida fra l’Avellino e i nigeriani del Mavlon, mercoledì 14 Galatasaray-Lucchese (subentrata in extremis dopo la rinuncia del Sahel, Senegal), giovedì 15 la partita fra i nigeriani dell’Ojodu e il Melbourne, squadra australiana allenata da Alessandro Diamanti, ex calciatore in tante squadre di serie A e protagonista agli Europei del 2012 con la nazionale azzurra, arrivata seconda. Venerdì 16 ain campo il Sassuolo (detentore ...