Calcio | Gasperini avvisa l' Atalanta | ' il Genoa ti fa giocare male | è una squadra molto pericolosa'

(Di sabato 10 febbraio 2024) Bergamo, 10 feb. - (Adnkronos) - "Ilè unache è cresciuta, potrà ambire anche aper l'Europa, chi lo sa. Sorprende la continuità della, ha un grande entusiasmo che la circonda. E' un grande test per noi, giochiamo in uno stadio difficile, poi andremo aa San Siro, giocheremo in stadi difficili, domani sarà una grande prova di maturità". Così l'allenatore dell'Gian Pieroin conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta con il. "I rossoblù ti fanno, sono semprepericolosi, anche sulle palle inattive e sulle ripartenze. Hanno alzato il tasso tecnico, stanno mettendo le basi per puntare in alto", aggiungeche poi spende belle parole per Luis Muriel, che lascia il club nerazzurro pera Orlando nella Mls: "Molti dicono che l'non ha vinto niente, ma quando resti nella memoria dei tifosi diventi quasi immortale. A volte ci sono degli Scudetti in cui fatichi a ricordare chi ha giocato, nell'rimarrà sempre il ricordo di Muriel e di questo periodo".