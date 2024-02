Calcio femminile | il Milan cade a Sassuolo | la Roma allunga in testa alla classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024) Prime due partite della 16a giornata di Serie Ache vanno in archivio: gli anticipi hanno confermato la leadership incontrastata da parte dellaine un momento difficile che perdura in casa. Nel match delle 15.00 laha sconfitto il Napoli allo Stadio Comunale Giuseppe Piccolo di Napoli per 1-0. A decidere è stato il sigillo della solita Manuela Giugliano al 44? del primo tempo: la numero 10 giallorossa ha concluso a rete con un bellissimo destro dopo il cross di Haavi che ha favorito il suo inserimento in area di rigore. Una partita rimasta piuttosto bloccata, ma fondamentalmente sempre controllata da parte della capolista che sale con questo successo a 45 punti in, virtualmente a +11 sulla ...