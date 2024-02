Calcio | Barcellona Xavi conferma addio a giugno È scelta giusta

Secondo quanto riportato da media spagnoli l'Inter sarebbe interessata ad aggiudicarsi le prestazioni dell'attaccante spagnolo. Torres è stato acquistato dal Barcellona dal Manchester City per una ...“Cartellino blu Bisogna provarlo. La FIFA fa bene a provare nuove cose nelle categorie inferiori e, se funziona, avremo uno strumento in più. Se è positivo per il calcio, lo vedranno. Non l’abbiamo a ...Il Barcellona, in termini di Fair Play Finanziario, non se la passa bene. Presto saranno necessarie alcune cessioni per mettere in ordine i conti.